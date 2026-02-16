Ausblick: FirstEnergy veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

FirstEnergy äußert sich am 17.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,544 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 20,89 Prozent erhöht. Damals waren 0,450 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

FirstEnergy soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,07 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 3,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 14 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,55 USD im Vergleich zu 1,70 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 14,27 Milliarden USD, gegenüber 13,47 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at