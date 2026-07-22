Ausblick: FirstService präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

FirstService wird am 23.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

9 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,38 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,40 CAD erwirtschaftet worden.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,05 Milliarden CAD – das wäre ein Zuwachs von 4,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,96 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,62 CAD, während im vorherigen Jahr noch 4,43 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,07 Milliarden CAD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 7,68 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.at