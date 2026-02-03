Ausblick: FirstService vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

FirstService wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

8 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,80 CAD. Das entspräche einem Zuwachs von 81,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,990 CAD erwirtschaftet wurden.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 1,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,91 Milliarden CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,88 Milliarden CAD aus.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 7,88 CAD je Aktie, gegenüber 4,07 CAD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 7,58 Milliarden CAD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 7,15 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

