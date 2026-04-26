Firstsun Capital Bancorp Registered Shs Aktie

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WKN DE: A40APB / ISIN: US33767U1079

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26.04.2026 07:01:06

Ausblick: Firstsun Capital Bancorp Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Firstsun Capital Bancorp Registered wird am 27.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,868 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 4,58 Prozent erhöht. Damals waren 0,830 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Firstsun Capital Bancorp Registered mit einem Umsatz von insgesamt 108,8 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 134,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 19,27 Prozent verringert.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,01 USD je Aktie, gegenüber 3,47 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 693,1 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 580,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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