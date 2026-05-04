Fiserv Aktie
WKN: 881793 / ISIN: US3377381088
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04.05.2026 07:01:06
Ausblick: Fiserv gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Fiserv wird am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 31 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,57 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 3,97 Prozent erhöht. Damals waren 1,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 25 Analysten ein Minus von 7,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 4,73 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,13 Milliarden USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 35 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,10 USD im Vergleich zu 6,34 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 29 Analysten durchschnittlich bei 20,09 Milliarden USD, gegenüber 21,19 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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