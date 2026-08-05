Ausblick: Fiserv präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Fiserv lässt sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Fiserv die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 32 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,91 USD je Aktie gegenüber 1,86 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Fiserv 26 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 5,04 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 8,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Fiserv 5,52 Milliarden USD umsetzen können.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 36 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 8,11 USD je Aktie, gegenüber 6,34 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 30 Analysten durchschnittlich bei 20,03 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 21,19 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at