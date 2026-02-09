Fiserv Aktie

Fiserv

WKN: 881793 / ISIN: US3377381088

09.02.2026 07:01:06

Ausblick: Fiserv stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Fiserv lädt am 10.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 31 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,90 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,64 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 25 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 6,58 Prozent auf 4,91 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Fiserv noch 5,25 Milliarden USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 35 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,56 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 5,38 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 29 Analysten im Durchschnitt 19,81 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 20,46 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Fiserv Inc.

Analysen zu Fiserv Inc.

Aktien in diesem Artikel

Fiserv Inc. 51,20 0,93% Fiserv Inc.

