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WKN: 881793 / ISIN: US3377381088

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02.11.2026 07:01:06

Ausblick: Fiserv stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Fiserv äußert sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

33 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,72 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Fiserv mit einem Umsatz von insgesamt 4,85 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 26 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,26 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 7,90 Prozent verringert.

Für das Fiskaljahr rechnen 37 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,24 USD im Vergleich zu 6,34 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 29 Analysten durchschnittlich bei 19,54 Milliarden USD, gegenüber 21,19 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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