Ausblick: Fiskars OY stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Fiskars OY lädt am 05.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,285 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,450 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 333,0 Millionen EUR – das würde einem Abschlag von 1,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 337,2 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,541 EUR aus, während im Fiskalvorjahr 0,330 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,14 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 1,16 Milliarden EUR.

