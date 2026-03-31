FitLife Brands Aktie
WKN DE: A4113Y / ISIN: US33817P4054
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31.03.2026 07:01:06
Ausblick: FitLife Brands legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
FitLife Brands wird am 31.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,215 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 2,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,210 USD erwirtschaftet wurden.
2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 79,88 Prozent auf 27,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,685 USD je Aktie, gegenüber 0,910 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 82,6 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 64,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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