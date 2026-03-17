Ausblick: Five Below informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Five Below lässt sich am 18.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Five Below die Bilanz zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

23 Analysten schätzen im Schnitt, dass Five Below im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,00 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 3,39 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll Five Below nach den Prognosen von 19 Analysten 1,71 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 22,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,39 Milliarden USD umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 23 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 6,36 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 4,60 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 21 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 4,75 Milliarden USD, gegenüber 3,88 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at