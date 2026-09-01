Five Below Aktie
WKN DE: A1JZ18 / ISIN: US33829M1018
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01.09.2026 07:01:06
Ausblick: Five Below legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Five Below öffnet am 02.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal.
Im Schnitt gehen 22 Analysten von einem Gewinn von 1,40 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,770 USD je Aktie erzielt worden.
19 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 18,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,03 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,22 Milliarden USD aus.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 23 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,27 USD aus. Im Vorjahr waren 6,47 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 22 Analysten im Durchschnitt 5,54 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,76 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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