Ausblick: Five Star Bancorp Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Five Star Bancorp Registered präsentiert am 26.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,762 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,630 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Five Star Bancorp Registered in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 28,33 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 42,6 Millionen USD im Vergleich zu 59,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,83 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 2,26 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 157,6 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 213,4 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at