Ausblick: Five Star Bancorp Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Five Star Bancorp Registered wird am 27.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Five Star Bancorp Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,708 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,520 USD je Aktie gewesen.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 25,35 Prozent auf 40,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 54,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,75 USD, gegenüber 2,26 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 155,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 213,4 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at