Ausblick: Five Star Bancorp Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Five Star Bancorp Registered öffnet am 27.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,788 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,620 USD erwirtschaftet worden.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 44,5 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 23,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 58,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,41 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,90 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 189,5 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 255,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at