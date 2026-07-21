Ausblick: Five Star Bancorp Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Five Star Bancorp Registered wird am 22.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,860 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,680 USD je Aktie erzielt worden.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 23,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 62,4 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Five Star Bancorp Registered für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 47,7 Millionen USD aus.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,56 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,90 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 193,6 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 255,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at