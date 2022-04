Ausblick: Five Star Bancorp Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Five Star Bancorp Registered präsentiert am 25.04.2022 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,530 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Five Star Bancorp Registered 0,800 USD je Aktie erwirtschaftet.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 23,2 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 18,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 19,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,32 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,83 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 99,2 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 84,9 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at