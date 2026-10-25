Ausblick: Five-Star Business Finance stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Five-Star Business Finance äußert sich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 9,35 INR. Das entspräche einer Verringerung von 3,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 9,72 INR erwirtschaftet wurden.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 6,99 Milliarden INR aus – eine Minderung von 13,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Five-Star Business Finance einen Umsatz von 8,07 Milliarden INR eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 40,67 INR, gegenüber 37,31 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 28,39 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 32,18 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at