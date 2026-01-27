Ausblick: Five-Star Business Finance verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Five-Star Business Finance wird am 28.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 9,60 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Five-Star Business Finance ein EPS von 9,36 INR je Aktie vermeldet.

Five-Star Business Finance soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,29 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 13,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,31 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 38,93 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 36,61 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 25,49 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 28,48 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at