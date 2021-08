Ausblick: Five Star Senior Living gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Five Star Senior Living veröffentlicht am 04.08.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2021 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,040 USD. Das entspräche einer Verringerung von 60,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,100 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 9,59 Prozent auf 257,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 285,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 0,220 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,122 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 934,6 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,16 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at