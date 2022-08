Ausblick: Five Star Senior Living legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Five Star Senior Living gibt am 03.08.2022 die Zahlen für das am 30.06.2022 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,210 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 47,89 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,403 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Five Star Senior Living in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 30,73 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 179,2 Millionen USD im Vergleich zu 258,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -0,800 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,759 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 741,1 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 934,6 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at