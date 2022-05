Ausblick: Five Star Senior Living präsentiert Quartalsergebnisse

Five Star Senior Living präsentiert am 03.05.2022 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass Five Star Senior Living für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,110 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,104 USD je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 31,17 Prozent auf 185,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 269,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Verlust je Aktie von -0,250 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,759 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 792,9 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 934,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at