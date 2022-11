Ausblick: Five Star Senior Living präsentiert Quartalsergebnisse

Five Star Senior Living wird am 02.11.2022 die Bücher zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst schätzt, dass Five Star Senior Living im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,190 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,308 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll Five Star Senior Living nach der Prognose von 1 Analyst 181,3 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 19,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 225,8 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,930 USD, gegenüber -0,759 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 712,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 934,6 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at