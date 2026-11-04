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WKN DE: A1XFG9 / ISIN: US3383071012

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Five9 stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Five9 wird am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt gehen 21 Analysten von einem Gewinn von 0,797 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,210 USD je Aktie erzielt worden.

19 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 11,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 285,8 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 319,0 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 20 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,25 USD im Vergleich zu 0,450 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 20 Analysten durchschnittlich bei 1,26 Milliarden USD, gegenüber 1,15 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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