Five9 Aktie
WKN DE: A1XFG9 / ISIN: US3383071012
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Five9 stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Five9 wird am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 20 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,681 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Five9 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 18 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 8,24 Prozent auf 306,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Five9 noch 283,3 Millionen USD umgesetzt.
20 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,25 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,450 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,26 Milliarden USD, gegenüber 1,15 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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