Ausblick: Fiverr International informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Fiverr International wird am 18.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

9 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,737 USD gegenüber 0,330 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten ein Plus von 5,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 109,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 103,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,77 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 0,480 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 432,7 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 391,5 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at