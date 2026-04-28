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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: Fiverr International zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Fiverr International wird am 29.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

9 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,617 USD aus. Im letzten Jahr hatte Fiverr International einen Gewinn von 0,020 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Fiverr International in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,75 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 104,2 Millionen USD im Vergleich zu 107,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,12 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,560 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 403,2 Millionen USD, gegenüber 430,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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