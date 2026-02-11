Ausblick: Fjordkraft präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Fjordkraft stellt am 12.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,836 NOK gegenüber 1,89 NOK im Vorjahresquartal.

4 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 498,8 Millionen NOK gegenüber 3,28 Milliarden NOK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 84,81 Prozent.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,20 NOK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 3,25 NOK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 1,72 Milliarden NOK, gegenüber 12,01 Milliarden NOK im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

