Ausblick: Fjordkraft präsentiert Quartalsergebnisse

Fjordkraft lässt sich am 13.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Fjordkraft die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,05 NOK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,510 NOK je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 87,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 533,3 Millionen NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,22 Milliarden NOK umgesetzt.

4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,85 NOK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,49 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,78 Milliarden NOK, gegenüber 12,27 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at