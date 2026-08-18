Fjordkraft Aktie

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WKN DE: A2JGNR / ISIN: NO0010815673

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18.08.2026 07:01:06

Ausblick: Fjordkraft präsentiert Quartalsergebnisse

Fjordkraft öffnet am 19.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Fjordkraft im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,498 NOK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,250 NOK je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 406,5 Millionen NOK – ein Minus von 81,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fjordkraft 2,18 Milliarden NOK erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,62 NOK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,49 NOK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,80 Milliarden NOK umgesetzt werden sollen, gegenüber 12,27 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum.

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