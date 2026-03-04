Ausblick: FL Entertainment stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

FL Entertainment lässt sich am 05.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird FL Entertainment die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,400 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte FL Entertainment ein EPS von 0,220 EUR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 5,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 1,77 Milliarden EUR gegenüber 1,68 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,912 EUR, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,400 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 5,05 Milliarden EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 4,80 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.at