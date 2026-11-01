Flair Writing Industries Aktie
WKN DE: A40ABY / ISIN: INE00Y201027
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01.11.2026 07:01:06
Ausblick: Flair Writing Industries veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Flair Writing Industries wird am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 3,40 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Flair Writing Industries 4,04 INR je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 3,54 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 10,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,21 Milliarden INR in den Büchern standen.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 14,47 INR aus. Im Vorjahr waren 13,26 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 14,31 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 12,42 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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