Ausblick: Flat Glass Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Flat Glass Group äußert sich am 26.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,035 CNY aus. Im Vorjahresquartal waren -0,130 HKD je Aktie erwirtschaftet worden.

Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 3,37 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 4,41 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 17 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,349 CNY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,470 HKD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 17 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 16,39 Milliarden CNY, gegenüber 20,22 Milliarden HKD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at