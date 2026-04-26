Ausblick: Flat Glass Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Flat Glass Group wird am 27.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Flat Glass Group im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,012 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,050 CNY je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 34,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,69 Milliarden CNY gegenüber 4,08 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 12 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,477 CNY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,420 CNY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich auf 15,36 Milliarden CNY, gegenüber 15,52 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at