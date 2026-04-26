Flat Glass Group Aktie
WKN DE: A144CV / ISIN: CNE100002375
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26.04.2026 07:01:06
Ausblick: Flat Glass Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Flat Glass Group wird am 27.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,012 CNY aus. Im letzten Jahr hatte Flat Glass Group einen Gewinn von 0,050 HKD je Aktie eingefahren.
Die Umsatzschätzungen von 2 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 2,69 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 4,36 Milliarden HKD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,469 CNY, wohingegen im Vorjahr noch 0,460 HKD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 15,25 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 16,83 Milliarden HKD waren.
Redaktion finanzen.at
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