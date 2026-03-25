Ausblick: Flat Glass Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Flat Glass Group lädt am 26.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,035 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 70,83 Prozent erhöht. Damals waren -0,120 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 3,37 Milliarden CNY – ein Minus von 17,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Flat Glass Group 4,08 Milliarden CNY erwirtschaften konnte.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 16 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,349 CNY, gegenüber 0,430 CNY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt 16,45 Milliarden CNY, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 18,65 Milliarden CNY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at