Ausblick: FleetCor Technologies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

FleetCor Technologies präsentiert am 04.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

15 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,94 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,44 USD erwirtschaftet worden.

13 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,23 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 19,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,03 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 16 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 21,28 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 13,97 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 15 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 4,52 Milliarden USD, gegenüber 3,97 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at