Ausblick: FleetCor Technologies verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

FleetCor Technologies gibt am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS gehen 15 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,58 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte FleetCor Technologies noch 3,98 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 13 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 17,95 Prozent auf 1,30 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte FleetCor Technologies noch 1,10 Milliarden USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 26,76 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 15,03 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 5,30 Milliarden USD, gegenüber 4,53 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at