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WKN: 890331 / ISIN: SG9999000020

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27.10.2026 07:01:06

Ausblick: Flex informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Flex wird am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,06 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Flex ein EPS von 0,520 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Flex 10 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 8,17 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 20,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Flex 6,80 Milliarden USD umsetzen können.

12 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,69 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,33 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 34,71 Milliarden USD, gegenüber 27,91 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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