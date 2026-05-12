FLEX LNG Aktie
WKN DE: A2PFGD / ISIN: BMG359472021
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12.05.2026 07:01:06
Ausblick: FLEX LNG legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
FLEX LNG veröffentlicht am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
7 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,357 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 2,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,350 USD je Aktie erzielt worden waren.
7 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 80,0 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 9,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 88,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,74 USD je Aktie, gegenüber 1,38 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 337,5 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 347,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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