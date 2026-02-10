Ausblick: FLEX LNG präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

FLEX LNG wird am 11.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,425 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,840 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Minus von 7,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 84,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 90,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,81 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,18 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 335,3 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 356,4 Millionen USD in den Büchern standen.

