FLEX LNG Aktie
WKN DE: A2PFGD / ISIN: BMG359472021
|
18.08.2026 07:01:06
Ausblick: FLEX LNG vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
FLEX LNG öffnet am 19.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,624 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,330 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Plus von 8,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 93,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 86,0 Millionen USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,22 USD, gegenüber 1,38 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 355,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 347,6 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu FLEX LNG Ltd Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: FLEX LNG vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
12.05.26
|Ausblick: FLEX LNG legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu FLEX LNG Ltd Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|FLEX LNG Ltd Registered Shs
|26,70
|0,38%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Rot
An den Märkten in Asien werden am Dienstag Verluste verbucht.