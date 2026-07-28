Flex Aktie
WKN: 890331 / ISIN: SG9999000020
|
28.07.2026 07:01:06
Ausblick: Flex öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Flex präsentiert am 29.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Gewinn von 0,899 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,500 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Flex nach den Prognosen von 9 Analysten 7,53 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 14,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,58 Milliarden USD umgesetzt worden.
Der Ausblick von 10 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,44 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,33 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 33,24 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 27,91 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Flex Ltd Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Flex öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.07.26
|S&P 500-Papier Flex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Flex-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
15.07.26
|S&P 500-Papier Flex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Flex von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
14.07.26
|Erste Schätzungen: Flex öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
09.07.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 am Mittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
08.07.26
|S&P 500-Titel Flex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Flex von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
01.07.26
|S&P 500-Wert Flex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Flex-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
26.06.26
|Schwacher Handel: S&P 500 fällt letztendlich (finanzen.at)