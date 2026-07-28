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Flex Aktie

Flex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 890331 / ISIN: SG9999000020

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28.07.2026 07:01:06

Ausblick: Flex öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Flex präsentiert am 29.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Gewinn von 0,899 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,500 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Flex nach den Prognosen von 9 Analysten 7,53 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 14,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,58 Milliarden USD umgesetzt worden.

Der Ausblick von 10 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,44 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,33 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 33,24 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 27,91 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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