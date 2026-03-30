Ausblick: Flexible Solutions International legt Quartalsergebnis vor

Flexible Solutions International wird am 31.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,050 USD aus. Im letzten Jahr hatte Flexible Solutions International ebenfalls einen Gewinn von 0,050 USD je Aktie eingefahren.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 10,0 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 9,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 9,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,135 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,240 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 39,4 Millionen USD, gegenüber 38,2 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at