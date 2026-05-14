Flexible Solutions International Aktie
WKN: 541522 / ISIN: CA33938T1049
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14.05.2026 07:01:06
Ausblick: Flexible Solutions International präsentiert Quartalsergebnisse
Flexible Solutions International wird am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,050 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 10,44 Prozent auf 8,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,220 USD, gegenüber 0,060 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 54,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 38,5 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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