Ausblick: Flexible Solutions International präsentiert Quartalsergebnisse

Flexible Solutions International wird am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,050 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 10,44 Prozent auf 8,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,220 USD, gegenüber 0,060 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 54,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 38,5 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at