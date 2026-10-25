Flexsteel Industries Aktie

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WKN: 915873 / ISIN: US3393821034

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25.10.2026 07:01:06

Ausblick: Flexsteel Industries präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Flexsteel Industries wird am 26.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,23 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,31 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Flexsteel Industries 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 112,7 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 2,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Flexsteel Industries 110,4 Millionen USD umsetzen können.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,23 USD, gegenüber 6,07 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 475,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 459,2 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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