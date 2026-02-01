Flexsteel Industries Aktie

WKN: 915873 / ISIN: US3393821034

01.02.2026 07:01:06

Ausblick: Flexsteel Industries stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Flexsteel Industries wird am 02.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,790 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,62 USD erwirtschaftet worden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 0,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 108,5 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei Flexsteel Industries für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 107,5 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,70 USD im Vergleich zu 3,55 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 448,0 Millionen USD, gegenüber 441,1 Millionen USD ein Jahr zuvor.

