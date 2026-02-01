Flexsteel Industries Aktie
WKN: 915873 / ISIN: US3393821034
|
01.02.2026 07:01:06
Ausblick: Flexsteel Industries stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Flexsteel Industries wird am 02.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,790 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,62 USD erwirtschaftet worden.
1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 0,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 108,5 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei Flexsteel Industries für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 107,5 Millionen USD aus.
Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,70 USD im Vergleich zu 3,55 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 448,0 Millionen USD, gegenüber 441,1 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Flexsteel Industries IncShs
|
07:01
|Ausblick: Flexsteel Industries stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
19.10.25
|Ausblick: Flexsteel Industries informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
17.08.25
|Ausblick: Flexsteel Industries zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Flexsteel Industries IncShs
Aktien in diesem Artikel
|Flexsteel Industries IncShs
|33,60
|3,70%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.