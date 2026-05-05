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WKN: 890331 / ISIN: SG9999000020

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Flextronics International öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Flextronics International veröffentlicht am 06.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 10 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,874 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,570 USD je Aktie vermeldet.

9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 8,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,40 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Flextronics International für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 6,96 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,25 USD aus, während im Fiskalvorjahr 2,11 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 27,40 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 25,81 Milliarden USD.

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