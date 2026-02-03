Flextronics International Aktie
Ausblick: Flextronics International veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Flextronics International veröffentlicht am 04.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,779 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,680 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 4,17 Prozent auf 6,83 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,56 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,14 USD, gegenüber 2,11 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 27,09 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 25,81 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
