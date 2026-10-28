Ausblick: Floor Decor legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Floor Decor wird am 29.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

23 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,571 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 7,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,530 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 20 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,22 Milliarden USD – ein Plus von 3,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Floor Decor 1,18 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 24 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,96 USD je Aktie, gegenüber 1,92 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 22 Analysten durchschnittlich bei 4,85 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 4,68 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at